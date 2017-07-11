Балашов: Тошич интересен очень многим, в том числе и тульскому «Арсеналу»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал интерес клуба к бывшему полузащитнику ЦСКА Зорану Тошичу.
«Зоран Тошич интересен очень многим, в том числе и тульскому «Арсеналу». У нас сейчас один игрок находится на медосмотре, но это не он. Через два часа мы объявим о подписании футболиста», – сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Марковым.
30-летний сербский хавбек стал свободным агентом в июле после расторжения контракта с ЦСКА по обоюдному согласию сторон.
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