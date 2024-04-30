Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал ошибку судей в моменте с засчитанным спорным голом ЦСКА, который произошёл во время матча 26-го тура чемпионата России с «Балтикой» (3:1).

«Момент с голом никак не относится к Бобровскому. Большой вопрос — к ассистенту. Как он мог 4,5 метра пробежать за 0,1 секунды, когда был удар по воротам, и оказаться на линии ворот? Это единственный ракурс, с которого можно было увидеть, пересёк ли мяч линию. Что касается VAR в лице Фисенко и Опейкиной, не знаю, что они увидели. У них не было 100-процентных доказательств, что гол был. Зато были хорошие ракурсы, с которых видно, что это не гол. Наверное, всё же можно было подумать и позвать арбитра к монитору, раз гол не явный и очевидный. Они же видели позицию ассистента. Я бы на их месте вмешался и сказал: «Ребят, вы не можете с такой позиции засчитывать гол. Вы с неё вообще ничего видеть не можете». Это рассуждения, и, как всё было на самом деле, я не знаю, но это точно не проблема Бобровского», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.