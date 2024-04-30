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Игорь Федотов разобрал ошибку судей в моменте с засчитанным спорным голом ЦСКА

Игорь Федотов разобрал ошибку судей в моменте с засчитанным спорным голом ЦСКА
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал ошибку судей в моменте с засчитанным спорным голом ЦСКА, который произошёл во время матча 26-го тура чемпионата России с «Балтикой» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Бистрович – 51'     2:0 Фернандес – 76'     3:0 Капленко – 85'     3:1 Глебов – 90+2'    

«Момент с голом никак не относится к Бобровскому. Большой вопрос — к ассистенту. Как он мог 4,5 метра пробежать за 0,1 секунды, когда был удар по воротам, и оказаться на линии ворот? Это единственный ракурс, с которого можно было увидеть, пересёк ли мяч линию. Что касается VAR в лице Фисенко и Опейкиной, не знаю, что они увидели. У них не было 100-процентных доказательств, что гол был. Зато были хорошие ракурсы, с которых видно, что это не гол. Наверное, всё же можно было подумать и позвать арбитра к монитору, раз гол не явный и очевидный. Они же видели позицию ассистента. Я бы на их месте вмешался и сказал: «Ребят, вы не можете с такой позиции засчитывать гол. Вы с неё вообще ничего видеть не можете». Это рассуждения, и, как всё было на самом деле, я не знаю, но это точно не проблема Бобровского», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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