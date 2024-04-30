Юрий Сёмин: замечательно, что «Зенит» продлит контракт с Семаком до лета 2030 года

Популярный российский футбольный тренер Юрий Сёмин прокомментировал информацию о том, что петербургский «Зенит» решил продлить контракт с рулевым команды Сергеем Семаком до лета 2030 года.

«Замечательно, что «Зенит» продлит контракт с Семаком до лета 2030 года. Семак молодой человек. Успешно работает: занимает первые места и выигрывает Кубки. Наверное, поэтому «Зенит» продлевает контракт с Семаком на такой срок», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до июня 2025 года. Под руководством Сергея Богдановича сине-бело-голубые на протяжении пяти лет подряд становились победителями РПЛ. В общей сложности при Семаке «Зенит» завоевал 10 различных трофеев.