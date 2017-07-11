Гендиректор «Динамо»: если команда хочет играть в еврокубках – будет играть

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьёв на встрече с болельщиками рассказал о задачах команды, вернувшейся в РФПЛ.
«Принципиальные цели – финишировать выше, чем «Спартак», правда? А дальше будем стараться вместе с вами, болельщиками. Игрокам тяжелее, они на поле, а мы будем смотреть за ними с трибун и надеяться, чтобы не было проблем весной, когда придётся считать каждое очко. Хочу пожелать нам спокойной весны, с большим количеством побед в весенней части чемпионата.
Руководитель, ставивший задачу на сезон, сказал: «Есть такая присказка – если широко шагать, штаны порвутся». Так что и задачи соответствуют нашим возможностям, прежде всего финансовым. Каждый наш игрок – мастер, профессионал, достойный любого места, в том числе и первого.
Неделю назад я встречался с командой и сказал, что всё теперь зависит только от неё. Если команда хочет играть в еврокубках – будет играть. Руководство сняло все финансовые проблемы на сегодняшний день, уладили вопросы с УЕФА по финансовому фэйр-плей", — передаёт слова Муравьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.