Лучший бомбардир в истории «Бетиса» перешёл в «Гуйчжоу Чжичэн» на правах аренды

Нападающий «Бетиса» Рубен Кастро на правах аренды перешёл в клуб китайской Суперлиги «Гуйчжоу Чжичэн».
Как сообщает официальный сайт «Бетиса», 36-летний форвард арендован до 31 декабря 2017 года. Соглашение не предусматривает опцию выкупа.
За «Бетис» Кастро выступает с 2010 года и с 147 голами является лучшим бомбардиром в истории клуба.
Контракт испанского нападающего с «Бетисом» истекает летом 2019 года.
Отметим, что главным тренером «Гуйчжоу Чжичэн» является соотечественник футболиста Грегорио Мансано.