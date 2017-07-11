Манчини: Кокорин и Дзюба — высококлассные профессионалы, ждём от них многого

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал, каким видит будущее нападающих команды Александра Кокорина и Артёма Дзюбы.
«От обоих мы ждём очень многого. Они уже не мальчики, а высококлассные спортсмены, профессионалы, которые хорошо знают чемпионат России. Должны забивать на двоих не менее 35 голов за сезон и соблюдать дисциплину как в команде, так и за её пределами. Им есть что доказывать. Согласен, что Кокорин — один из самых талантливых игроков России, и хочу, чтобы он раскрыл свой потенциал как можно скорее. Александр действительно талантливый игрок. Я считаю, что он не раскрылся и с точки зрения техники.
Существуют игроки, которые не до конца раскрывают свой потенциал, не выкладываются на тренировках по максимуму и не достигают пика. Тевес и Балотелли именно такие, но они при этом выиграли огромное количество трофеев, проявили себя на самом высоком уровне. Кокорин же, как и Дзюба, если брать их потенциал, пока не выиграли столько трофеев, сколько могут. Им нужно совершать экстраординарные усилия, работать в десятки раз усерднее, нежели сейчас, чтобы достигнуть этого.
Юрий Жирков технически очень хорошо оснащён, но я и раньше его знал. Большое впечатление произвели Игорь Смольников и Олег Шатов. Далер Кузяев ещё молод, но он способен стать очень хорошим полузащитником. Просто Кузяев никогда не играл в командах такого уровня. Шатов способен стать потрясающим игроком, топ-уровня, если только сам захочет. То, что он показывает, вселяет веру и надежду», — сказал Манчини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.