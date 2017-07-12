«Зенит» отклонил предложение «Валенсии» по Нету в размере € 5 млн

«Зенит» отклонил предложение «Валенсии» по трансферу защитника Луиша Нету, сообщает O Jogo. По данным издания, испанский клуб предлагал за футболиста сборной Португалии € 5 млн, но «Зенит» данное предложение отверг.
Нету входит в планы главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, поэтому петербургский клуб не намерен расставаться с ним.
Кроме того, «Зенит» хочет продлить контракт с 29-летним защитником. Действующее соглашение Нету с сине-бело-голубыми истекает летом 2019 года.
В «Зенит» Нету перешёл в 2013 году из итальянской «Сиены». В составе российской команды он провёл 149 матчей.
«Валенсия» предложила «Зениту» € 5 млн за Нету