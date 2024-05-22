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Тренер «Рубина» Рахимов ответил, будет ли ротация в составе команды на матч с «Сочи»

Тренер «Рубина» Рахимов ответил, будет ли ротация в составе команды на матч с «Сочи»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о возможных изменениях в составе на матч 30-го тура чемпионата России с «Сочи». Встреча состоится в субботу, 25 мая. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Посмотрим, кто в каком состоянии будет. Это та ситуация, где мы можем провести определённые эксперименты. Мы посмотрели Апшацева, видим его огромное желание. Умарали то же самое. Он летом уедет на Олимпиаду, уедет надолго. Скорее всего, сборы с командой не пройдёт, но для нас это хорошо, потому что человек из «Рубина» будет играть на Олимпиаде. В список, насколько я знаю, попал и Ашурматов. Поэтому здесь для нас будет такая головная боль. Но ещё раз – это очень позитивный момент», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

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