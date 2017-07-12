«Васко да Гама» запретили проводить матчи со зрителями после смерти фаната

Высший спортивный суд Бразилии постановил, что «Васко да Гама» обязан проводить домашние матчи за закрытыми дверями после гибели болельщика, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Конфедерацию футбола Бразилии (CBF).
Трагедия произошла после матча 12-го тура Серии А «Васко да Гама» — «Фламенго» (0:1), который состоялся на стадионе «Сан-Жануарио» в Рио-де-Жанейро. По окончании дерби между фанатами произошли стычки, и один из фанатов, 27-летний Дави Роча Лопес, был убит выстрелом в горло. Ещё три болельщика, которые получили пулевые ранения, были доставлены в больницу.
«CBF предприняла шаг по запрету игр с присутствием болельщиков на стадионе «Сан-Жануарио» до дальнейшего распоряжения», — говорится в заявлении организации.
Видео на трибунах можно посмотреть в «Твиттере».