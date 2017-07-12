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А. Карвальо: в РФПЛ знаю Маурисио, Зе Луиша, М. Фернандеса и Глушакова

12 июля 2017, среда. 08:00. Футбол

Полузащитник Андерсон Карвальо рассказал, как оказался в «Тосно», и отметил, что перед переездом в Россию советовался с экс-хавбеком «Спартака» Эмином Махмудовым.

«Мой контракт с «Боавиштой» заканчивался. Возник вариант в России, и я долго не думал. Знал, что клуб только поднялся в РФПЛ, что это новый проект. Искал информацию в Интернете, но на португальском языке её было не так много. Мы с агентом два-три дня анализировали, а потом договорились о переходе. В Россию переезжаю с женой и нашей собакой.

Об экс-игроке ЦСКА Даниэле Карвальо слышал, но лично с ним не знаком. Вообще, фамилия Карвальо достаточно популярна в Бразилии. Я знаю многих с такой фамилией. Из нынешних игроков РФПЛ знаю Маурисио, который, правда, ушёл из «Спартака». Зе Луиша, который, как и я, выступал в Португалии. Марио Фернандеса помню по выступлениям в Бразилии. Ну и Глушакова. Мне поступило предложение из «Тосно», я начал смотреть чемпионат России, включил португальский канал, а там матч «Спартака». Этот парень провёл классную игру, забил два мяча.

Махмудова, понятное дело, знаю. Мы с ним вместе провели последний сезон в «Боавиште». Я его много расспрашивал о России. Что за чемпионат? Насколько холодно? Знает ли он «Тосно»? Ответил, что хороший клуб. Махмудов – мой большой друг. Поначалу у него были проблемы с коммуникацией, но сейчас он немного говорит по-португальски. В нескольких матчах он неплохо себя проявил», — сказал Карвальо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Андерсоном Карвальо читайте на «Чемпионате» в скором времени.

«Тосно» подписал контракт с бразильским полузащитником Андерсоном Карвальо
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Боавишта ПФК ЦСКА ФК Спартак ФК Тосно Денис Глушаков Зе Луиш Марио Фернандес Маурисио дос Сантос Насименто
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