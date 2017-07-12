«Ман Сити» отдаст € 13 млн за хавбека Дугласа, на которого претендовал «Спартак»

«Манчестер Сити» очень близок к приобретению у «Васко да Гама» полузащитника Дугласа, сообщает GloboEsporte. За трансфер 19-летнего футболиста «горожане» заплатят € 13 млн. Эта сумма может возрасти до € 16 млн в зависимости от выступлений игрока. В контракте хавбека прописана сумма отступных, составляющая € 25-30 млн.
Дуглас не сразу отправится в «Манчестер Сити», так как пока не сможет получить разрешение на работу в Англии. Предположительно он будет отдан в аренду в испанскую «Жирону».
Ранее сообщалось, что на Дугласа претендует «Спартак».
В текущем сезоне чемпионата Бразилии полузащитник провёл 11 матчей, отметившись 1 голом.