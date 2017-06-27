«Спартак» претендует на полузащитника молодёжной сборной Бразилии Дугласа

Полузащитник «Васко да Гама» и молодёжной сборной Бразилии Дуглас может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает SporTV.
По информации источника, красно-белые уже прислали в адрес бразильского клуба официальный запрос. Ответ должен быть отправлен в ближайшие дни. В то же время издание Lance утверждает, что за Дугласом следит «Манчестер Сити», скауты которого посетили последнюю игру с участием футболиста.
В текущем сезоне чемпионата Бразилии 19-летний центральный хавбек провёл 10 матчей, отметившись 1 голом. В его контракте прописана сумма отступных, составляющая € 25-30 млн.
Кто вслед за Дриусси? Ещё 10 молодых атакующих игроков для «Зенита»
«Зенит» договорился с Дриусси и ведёт переговоры по Эль-Хаддади. Кто ещё из молодых атакующих игроков может переехать в Петербург?