Промес — о себе на тренировке «Спартака»: ай, красавчик!

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес на сегодняшней тренировке эмоционально воспринял момент во время игры в «квадрат», когда он перехватил мяч и запустил снаряд высоко вверх, крикнув: «Ай, красавчик!»
Футболисты московского «Спартака» в рамках подготовки ко встрече за Суперкубок России против «Локомотива» в настоящее время проводят на базе в Тарасовке открытую тренировку.
Матч за Суперкубок России состоится 14 июля на стадионе в Черкизово. Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.
Видео с Квинси Промесом можно посмотреть на «Чемпионате».
«Спартак» продолжает подготовку к матчу за Суперкубок России