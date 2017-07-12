Корян: возвращение в «Локомотив» — большой шаг для меня

Нападающий Аршак Корян, который 12 июля перешёл в «Локомотив», в беседе с пресс-службой клуба поделился эмоциями. 22-летний футболист отметил, что для него это большой шаг.
«Немного нервничал, когда подписывал контракт. Всё-таки я провёл в «Локомотиве» более 10 лет. Возвращение в клуб – большой шаг для меня. В «Локомотиве» хорошая конкуренция, и это всегда здорово. Чувствую, что готов помочь команде», — рассказал Корян.
Аршак Корян является воспитанником академии «Локомотива», который покинул в 2015 году, перейдя в «Витесс», где в общей сложности провёл три матча в основном составе. За вторую команду «Витесса» забил 17 мячей в 40 матчах.