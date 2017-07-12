Нападающий Аршак Корян подписал контракт с «Локомотивом». В московской команде Аршак будет играть под 13-м номером, говорится на официальном сайте «железнодорожников».
Аршак Корян является воспитанником академии «Локомотива». Весной 2013 года дебютировал в молодёжном первенстве в матче против «Спартака». В сезоне-2014/15 стал лучшим бомбардиром команды, забив 13 мячей в 14 матчах. Всего за молодёжную команду провёл 54 матча и забил 30 голов.
В феврале 2015 года Корян перешёл в «Витесс», где в общей сложности провёл три матча в основном составе. За вторую команду «Витесса» забил 17 мячей в 40 матчах.
Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал трансфер Коряна.
«Мы рады, что приобрели молодого и перспективного нападающего. Надеемся, что Аршак будет забивать голы, развиваться и поможет нам побеждать. Добро пожаловать домой! Но акцент бы я делал не на том, что это наш воспитанник, которого мы вернули, а на его будущем. У него все впереди», — подытожил Геркус.
«Локомотив» объявил о переходе Коряна