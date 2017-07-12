Дани Алвес: я молод духом и буду продолжать бороться, пока он остаётся таким

Бывший защитник «Барселоны» и «Ювентуса» Дани Алвес, который перешёл в «ПСЖ» на правах свободного агента, сообщил о намерении выиграть Лигу чемпионов вместе с парижанами.
«У „ПСЖ“ очень интересный и амбициозный проект. У меня здесь есть друзья. Я из тех людей, которые любят новые вызовы. Я уже наслаждался победой в Лиге чемпионов три раза и хочу поделиться своим опытом с новыми партнёрами. Я готов отдать все свои силы клубу. Наша цель – выиграть Лигу чемпионов.
Мне нравится побеждать и творить историю. Я молод духом. Пока он будет таким, я продолжу бороться», — цитирует 34-летнего Алвеса пресс-служба «ПСЖ».