Сапета: больше не хотелось бы попадать в ФНЛ

Полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета признался, что не имеет никакого желания вновь оказаться в ФНЛ.
«Были уверены, что больше года в ФНЛ не задержимся. Всё-таки у нас собралась отличная команда. Многие футболисты с опытом выступления в Премьер-Лиге. С начала турнира пошла игра, стали побеждать, всё время шли на первом месте с отрывом, это придавало уверенности в своих силах. Чувствовали себя спокойно. По игре было видно, что мы сильнее.
Две-три команды в ФНЛ пытались играть, остальные вставали у своих ворот и просто отбивались. Я всю жизнь играл в высшем дивизионе и сейчас прочувствовал разницу. Больше не хотелось бы попадать в ФНЛ. С нетерпением жду РФПЛ, где собраны топовые команды. Нам есть что показать на этом уровне, будем биться.
У нас будет шикарный стадион. Скорее бы туда перебраться! Говорят, что первый матч проведут примерно через год. Наши болельщики ждут эту арену, чтобы не мотаться в Химки. Сейчас у всех команд свои стадионы. Вот и у нас появится. Кстати, я застал ещё старый стадион «Динамо», когда выступал за «Сатурн». Хотя это было так давно, что я уже плохо помню», — сказал Сапета в интервью VTBRussia.