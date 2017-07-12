Сёмин: «Локо» нужно укрепиться игроками обороны и, наверное, одним атакующим

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, в каком усилении нуждается команда, а также назвал уход нападающего Майкона большой потерей.
«Какие линии ещё хотели бы укрепить? Команде нужно укрепление и в качественном, и в количественном плане. В большей степени нужны игроки оборонительного плана и, наверное, один атакующий. Работа в этом направлении ведётся, но когда закончится – сказать не могу. Я доверяю тем, кто есть и был в прошлом году. Нас немного маловато, но команда была серьёзная, которая в очень сложный момент завоевала кубок и смогла переломить ситуацию, которая складывалась не очень хорошо.
Уход Майкона? Это очень большая потеря! Будем искать из своего резерва кого-то на его место. Такие ситуации случаются, но мы не собираемся сдаваться. Будем идти дальше к новым результатам», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
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