Агент Самбрано: ведём переговоры с ПАОК, приходят запросы и от других клубов

Защитник «Рубина» Карлос Самбрано этим летом может покинуть клуб и перебраться в Грецию, сообщил брат и представитель футболиста Марко Самбрано.
«Мы ведём переговоры с ПАОК, приходят запросы и от других клубов. На данный момент Карлос остаётся игроком „Рубина“, хотя он может сменить клуб до закрытия трансферного окна. Допускаем любое развитие событий», — приводит слова Марко Самбрано Libero со ссылкой на Radio Ovación.
В минувшем сезоне перуанец провёл 21 матч в РФПЛ, отметившись 1 результативной передачей.
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