Манчини: отмена лимита на легионеров помогла бы РФПЛ прогрессировать

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о лимите на легионеров в РФПЛ. На данный момент на поле могут находиться не более шести легионеров, а в следующем году лимит может стать жёстче.
«Мне кажется, во всех чемпионатах правила в отношении лимита должны быть унифицированы. Ни в Германии, ни в Англии, ни во Франции такого лимита нет. При этом речь идёт о сильнейших лигах Европы. Клубы из этих стран имеют возможность покупать столько игроков, сколько захотят. Считаю, такой подход помог бы и российскому чемпионату, и турецкому, в котором я прежде работал. Футболисты прогрессируют, если в одной команде с ними играют профессионалы высокого уровня. Классные мастера делают чемпионат сильнее. Когда сильный иностранец приходит в команду, другие футболисты смотрят на него и пытаются ему соответствовать.
В Италии существовал лимит в начале 1980-х. Потом его решили постепенно убирать. Сначала было правило включать двух местных игроков, затем одного. Серия А стала улучшаться именно тогда, когда лимита не стало. В команды стали вливаться большие деньги, начали приходить классные легионеры. Благодаря в том числе этому Серия А вышла на новый уровень. Так что я бы лимит убрал. Такой ход помог бы РФПЛ прогрессировать», — сказал Манчини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.