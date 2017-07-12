Кузьмин: можно сказать, что с приходом Бердыева в «Рубине» поменялось всё

Капитан «Рубина» Олег Кузьмин рассказал о прошедших сборах и ответил на вопрос о возвращении в «Рубин» главного тренера Курбана Бердыева.
«Как обычно, сборы прошли плодотворно, хорошо поработали, много спаррингов провели. Были и хорошие моменты, и плохие. Было много теории. Все с нетерпением ждём начала сезона. Можно сказать, что с приходом Курбана Бердыева поменялось всё. И тренировки, теории стало больше, дисциплина улучшилась. Поэтому поменялось практически всё. Особых перемен в Бердыеве я не заметил. Всегда в меру строгий, все то же самое.
Переговоры о новом контракте ведутся, в ближайшие дни всё должно решиться. И клуб, и я готовы продолжать сотрудничество, остались формальности», — цитирует Кузьмина сайт «Рубина».