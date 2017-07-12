Манчини: Черчесов — большой профессионал, высоко ценю его работу в сборной

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал, как относится к просьбе наставника сборной России Станислава Черчесова к тренерам клубов обращаться к нему напрямую, а не через прессу.
«У меня нет его номера, и мне пока нечего ему сказать. Когда Черчесов проявит желание, мы обязательно встретимся и обсудим все вопросы. Я хочу помочь моим футболистам, в том числе Кокорину, Артёму Дзюбе и Олегу Шатову, начать забивать и выигрывать. Если они сделают это, обязательно вернутся в сборную, потому что таких футболистов Черчесов не сможет не заметить. Я высоко ценю его работу в сборной. Он большой профессионал», — сказал Манчини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.