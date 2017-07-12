«Кёльн» объявил о переходе Модеста в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

«Кёльн» объявил о переходе нападающего Антони Модеста в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Сумма трансфера не уточняется, но ранее СМИ писали, что покупка 29-летнего Модеста обойдётся китайскому клубу в € 35,7 млн.
«Кельн» благодарит Антони за проделанную работу в футболке клуба и желает ему успехов в будущем", — сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Модест перешёл в «Кёльн» из «Хоффенхайма» в 2015 году. В минувшем сезоне чемпионата Германии форвард забил 25 голов и отдал две результативные передачи в 34 матчах.