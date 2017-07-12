«МЮ» объявил о переходе Янузая в «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай продолжит карьеру в Испании. «МЮ» на своём официальном сайте объявил о переходе Янузая в «Реал Сосьедад».
«Желаем удачи Аднану Янузаю, который покидает „Манчестер Юнайтед“ и продолжит карьеру в „Реале Сосьедад“, — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что Аднан Янузай подпишет пятилетний контракт с сан-себастьянцами. До этого 22-летний полузащитник на правах аренды выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Сандерленд».
Янузай перешёл в «МЮ» в 2011 году из «Андерлехта», на тот момент игроку было 16 лет.
Фото доступно в «Твиттере» «Реала Сосьедад».