«Милан» заинтересован в переходе Бонуччи

«Милан» нацелился на защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, россонери на протяжении последних дней ведут переговоры относительно возможного перехода игрока с агентом 30-летнего итальянца — Алессандро Луччи.
Ранее руководство «Ювентуса» отмечало, что никто не намерен удерживать игроков против их воли.
Также интерес к Бонуччи проявляют «Барселона», «Реал», «Челси» и «Манчестер Сити».
В минувшем сезоне Леонардо провёл в Серии А 29 матчей и забил три мяча.