Переход Бакайоко в «Челси» находится на грани срыва

Переход полузащитника «Монако» Тьемуа Бакайоко в «Челси» оказался на грани срыва после того, как стало известно, что игрок не сможет вернуться в строй до сентября. Как сообщает The Telegraph, задержка в трансфере хавбека в стан лондонского клуба заключается в затянувшемся восстановлении Бакайоко после операции на колене в конце прошлого сезона
Отмечается, что 22-летний футболист по-прежнему не готов пройти медицинское обследование, чтобы отправиться вместе с «Челси» в предсезонное турне по Китаю и Сингапуру.
Ранее в СМИ сообщалось, что француз на этой неделе пройдёт процедуру медицинского обследования для лондонского клуба. Ожидалось, что сумма трансфера составит примерно £ 35 млн (около € 40 млн).
Опорный полузащитник в минувшем сезоне провёл 51 матч за «Монако», забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.