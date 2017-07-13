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Переход Бакайоко в «Челси» находится на грани срыва

13 июля 2017, четверг. 09:54. Футбол

Переход полузащитника «Монако» Тьемуа Бакайоко в «Челси» оказался на грани срыва после того, как стало известно, что игрок не сможет вернуться в строй до сентября. Как сообщает The Telegraph, задержка в трансфере хавбека в стан лондонского клуба заключается в затянувшемся восстановлении Бакайоко после операции на колене в конце прошлого сезона

Отмечается, что 22-летний футболист по-прежнему не готов пройти медицинское обследование, чтобы отправиться вместе с «Челси» в предсезонное турне по Китаю и Сингапуру.

Ранее в СМИ сообщалось, что француз на этой неделе пройдёт процедуру медицинского обследования для лондонского клуба. Ожидалось, что сумма трансфера составит примерно £ 35 млн (около € 40 млн).

Опорный полузащитник в минувшем сезоне провёл 51 матч за «Монако», забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Бакайоко пройдёт медосмотр для «Челси» на этой неделе
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
13 июля 2017, четверг
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