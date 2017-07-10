Бакайоко пройдёт медосмотр для «Челси» на этой неделе

«Челси» близок к подписанию полузащитника «Монако» Тьемуа Бакайоко. Футболист на этой неделе пройдёт процедуру медицинского обследования для лондонского клуба, информирует Sky Sports. Ожидается, что сумма трансфера составит примерно £ 35 млн (около € 40 млн).
Если осмотр не выявит у игрока проблем со здоровьем, Бакайоко отправится вместе с лондонцами в турне по Азии в следующий понедельник, 17 июля.
22-летний опорный полузащитник в минувшем сезоне провёл 51 матч за «Монако», забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.
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