«Урал» не сможет рассчитывать на Портнягина в матчах с «Локомотивом»

Нападающий «Урала» Игорь Портнягин не сыграет против «Локомотива» в новом сезоне. Об этом рассказал сам футболист, который был арендован у «железнодорожников». Также Портнягин поделился впечатлениями от пребывания в новой команде.
«Приятно удивлен уровнем тренерского и медицинского штабов в «Урале». Пока не полностью восстановился от травмы. Надеюсь, что к матчу с Динамо буду готов на 100%. У меня в контракте прописано, что не смогу сыграть в этом сезоне с «Локомотивом», — цитирует Портнягина пресс-служба «Урала».
«Урал» на один сезон арендовал у «Локомотива» Портнягина