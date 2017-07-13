Агроном «Локомотива»: на КК-2017 лучший газон, по мнению многих, был в Казани

Владислав Лысенко, начальник агротехнического отдела «Локомотива», работавший на стадионах во время Кубка конфедераций, рассказал, что было самым трудным на турнире.
«Приходилось готовить поля в сжатые сроки: тренировки, матчи – всё это шло чуть ли не подряд. Это осложнялось тем, что почти в каждом городе выпадало много осадков. Но все поля выдержали нагрузку. Лучший газон, по мнению многих, был в Казани.
Роналду сказал, что поле на «Крестовском» оставляет желать лучшего? Что ж, это звезда мирового масштаба. В нашей работе редко случается так, что все остаются довольны. Поле на «Крестовском» выдержало все нагрузки — и обе церемонии, и несколько матчей. В том цейтноте, в котором сотрудники стадиона готовили газон, всё сложилось неплохо. За три недели мы фактически полностью поменяли поле. Кроме того, прошили его искусственным волокном", — сказал Лысенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Полностью интервью с Владиславом Лысенко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.