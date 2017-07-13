«Иртыш» в концовке ушёл от поражения в матче квалификации ЛЕ с «Црвеной Звездой»

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2017/18 казахстанский «Иртыш» и сербская «Црвена Звезда» сыграли вничью.
Встреча, прошедшая в Павлодаре, завершилась со счётом 1:1. Гости вышли вперёд на 51-й минуте, когда Ричмонд Боакье реализовал пенальти. В концовке хозяева также получили право на 11-й метровый и сумели спастись от поражения. В компенсированное время точный удар с точки нанёс Стефан Живкович.
Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и «Иртышом» состоится в Белграде 20 июля.