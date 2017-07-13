Чорлука: удачи Денисову в качестве капитана и давайте начнём сезон с победы

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука пожелал удачи новому капитану «железнодорожников» полузащитнику Игорю Денисову и команде в предстоящем матче за Суперкубок России со «Спартаком».
«Удачи капитану Игорю Денисов в его новой роли в нашей команде. Давайте начнём сезон-2017/18 с победы завтра! Удачи», — написал хорват на своей странице в «Твиттере».
Матч «Cпартак» — «Локомотив» состоится на стадионе «Локомотив» завтра, 14 июля. Начало — в 21:30 мск.
Чорлука сейчас восстанавливается после тяжёлой травмы, полученной в апреле.