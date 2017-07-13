Женский футбольный клуб ЦСКА вошёл в структуру «армейского» клуба

Женский футбольный клуб ЦСКА был включён в структуру «армейского» клуба. Об этом было объявлено на встрече ЦСКА со своими болельщиками.
«Мы очень рады, что женская команда и мужская объединились. Теперь ЦСКА станет ещё сильнее и красивее», — передаёт слова генерального директора ЦСКА Романа Бабаева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Женский футбольный клуб ЦСКА был создан в 1990 году, но из-за нехватки средств клуб просуществовал недолго. С 2016 года усилиями футбольного клуба «Россиянка» и «большого» ЦСКА спустя 23 года женский футбольный клуб был воссоздан в высшем дивизионе.