Вернблум: устрою огромное празднование, когда получу 100-ю жёлтую карточку

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум на встрече с болельщиками команды пошутил по поводу своих многочисленных жёлтых карточек, заработанных в матчах за московскую команду в прошлые годы.
«Я постараюсь получить юбилейную 100-ю жёлтую карточку, но тренер не любит, когда я их получаю. Когда это случится, устрою огромное празднование этого события», — приводит слова Вернблума корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Вернблум выступает за ЦСКА с 2012 года. В 187 матчах за клуб шведский полузащитник получил 80 жёлтых карточек.
Жёлтая дюжина Вернблума, или Кто в Премьер-Лиге всех грубее?
Суровый швед Вернблум обновил личный рекорд по предупреждениям и претендует на второй за три с половиной года титул главного штрафника РФПЛ.