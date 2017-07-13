Зинченко: Гвардиола сказал, что не ошибается лишь один человек — Лео Месси

Бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко, который недавно вернулся в «Манчестер Сити» из ПСВ, где выступал на правах аренды, поделился впечатлениями от тренировок в английском клубе. Он также рассказал, как наставник «горожан» Хосеп Гвардиола во время тренировки отметил, что не ошибается только один футболист – его бывший подопечный Лионель Месси.
«В «Сити» ни разу не видел, чтобы на тренировках кто-то просто стоял, смеялся или рассказывал истории. Люди приходят и пашут полтора часа, а уже потом смеются и занимаются своими делами. Все звёздные игроки в любую минуту готовы тебе помочь, с ними весело проводить время. Все очень простые, даже звёзды вроде Агуэро и Яя Туре. Яя, кстати, знает 6 или 7 языков, Коларов — тот ещё полиглот. А вот скромных машин на стоянке «Сити» я не видел, и это нормально: парни заработали своё право на хорошее авто.
Гвардиола — фанат своего дела, полностью отдаётся процессу, по-настоящему живёт футболом. Он разжёвывает каждому, что тот должен делать на той или иной позиции. Было очень интересно слушать его рассказы о таких футболистах, как Месси и Боатенг. Перед игрой с дортмундской «Боруссией» он сказал, что эта команда — одна из лучших в Европе по содержанию игры, «Бавария» сильна ещё чем-то, а у «Барселоны» просто есть «десятка». После первой недели тренировок в «Сити» он обратил внимание на наш прогресс и сказал: «Ошибки никуда не денутся. Не ошибается лишь один человек — Лео Месси», — рассказал Зинченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.