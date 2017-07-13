«Мидлсбро» за £ 9 млн приобрёл у «Тулузы» форварда сборной Дании

Нападающий сборной Дании Мартин Брайтвайт перешёл из французской «Тулузы» в английский «Мидлсбро». Как сообщает официальный сайт «боро», контракт с 26-летним форвардом рассчитан на четыре года.
Финансовые условия не разглашаются, но, по информации Daily Mail, сумма трансфера составила £ 9 млн (€ 10,2 млн).
Брайтвайт выступал за «Тулузу» с 2013 года. В прошлом сезоне нападающий забил 11 голов в 34 матчах французского чемпионата.
В активе новичка «Мидлсбро» один гол в 16 матчах за сборную Дании.
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