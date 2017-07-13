Хави: хочу рано или поздно стать наставником «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, который сейчас выступает за «Аль-Садд», выразил надежду, что ему удастся вернуться в каталонский клуб в качестве главного тренера команды.
«Планирую ещё один год провести в Катаре, а затем повесить бутсы на гвоздь. В дальнейшем хочу стать тренером. И, конечно, не буду скрывать, что мне хочется рано или поздно стать наставником „Барселоны“. Но сначала мне нужно пройти обучение, а это процесс, который занимает не один месяц, не два и не три, а годы. Наставник „Барселоны“ должен быть великолепно подготовлен, однако оказаться на тренерской скамейке этой команды — моя мечта», — сказал Хави в интервью Sport.es.