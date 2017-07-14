Уилшир может перейти из «Арсенала» в «Сампдорию»

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает Sky Sport Italia, в 25-летнем футболисте заинтересована «Сампдория». Отмечается, что англичане готовы продать своего хавбека за € 10 млн.
Прошлый сезон Уилшир провёл в аренде в «Борнмуте», но в апреле снова получил травму, из-за которой не смог завершить сезон. Футболист в прошлом сезоне сыграл в 29 матчах и сделал две результативные передачи.
В настоящее время Уилшир продолжает восстановление после перелома ноги.
Уилшир может пропустить начало предсезонного турне «Арсенала»