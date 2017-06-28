Уилшир может пропустить начало предсезонного турне «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир может пропустить начало предсезонной подготовки, так как его восстановление после перелома ноги идёт более медленными темпами, чем ожидалось.
Как сообщает The Sun, Уилшир по-прежнему проходит реабилитацию, но рискует не поехать со своей командой в турне. 3 июля лондонцы выйдут из отпуска, а первый предсезонный матч «канониры» запланировали на 13 июля.
Прошлый сезон Уилшир провёл в аренде в «Борнмуте», но в апреле снова получил травму, из-за которой не смог завершить сезон.
Уилшир опасается, что Венгер захочет продать его из-за повышенной травматичности