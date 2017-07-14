Результаты жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги Европы

В Ньоне состоялась жеребьёвка третьего отборочного раунда Лиги Европы. Команды распределяются согласно рейтингу. В случае победителей 33 пар второго отборочного раунда (ответные встречи пройдут 20 июля) в расчёт берётся наивысший коэффициент из присутствующих в паре. Так определяются 29 сеяных участников.
Перед жеребьёвкой участников разбивают группы, в которые попадает одинаковое количество сеяных и несеяных команд. Пары формируются из сеяных и несеяных команд одной группы.
Результаты жеребьёвки
«ПСВ» — «Осиек»/«Люцерн»
«Норчёпинг»/«Тракай» — «Шкендия»/ ХИК
«Краснодар» — «Слован»/«Люнгбю»
«Штурм»/«Младость» — «Фенербахче»
«Панатинаикос» — «Габала»/ «Ягеллония»
«Зенит» — «Тренчин»/«Бней-Йегуда»
«Гент» — «Альтах»/«Динамо» Брест
«Эстерсунд»/«Галатасарай» — «Интер» Баку/ «Фола»
«Шэмрок Роверс»/ «Млада» — «Кайрат»/ «Скендербеу»
«Динамо» З – «Вадуц»/ «Одд»
«Маккаби» Т-А/ «КР Рейкьявик» — «Панионис»/ «Горица»
«Эвертон» — «Ружомберок»/ «Бранн»
«Фрайбург» — «Валур»/ «Домжале»
«Динамо» Бухарест – «Атлетик»
«Аустрия» — «Прогресс»/АЕЛ
«Олимпик» Донецк – ПАОК
«Арка» — «Ференцварош»/«Мидтьюлланн»
«Бордо» — «Нымме Калью»/ «Видеотон»
«Валлетта»/«Утрехт» — «Хёгесунн»/«Лех»
«Университатя» — «Милан»
«Брондбю»/ВПС – «Хайдук»/ «Левски»
«Астра»/«Зире» — «Александрия»
«Абердин»/«Широки Бриег» — «Аполлон»/«Заря» Бельцы
«Иртыш»/«Црвена Звезда» — «Спарта»
«Бейтар»/«Ботев» — «Маритимо»
«Марсель» — «Остенде»
«Корк Сити»/ АЕК Ларнака – «Работнички»/«Динамо» Минск
«Железничар»/ АИК – «Брага»
«Лиепайя»/«Судава» — «Сион»
Первые матчи пройдут 27 июля, ответные — 3 августа.