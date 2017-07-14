Мутко: если Украина отберётся на ЧМ, в России у них не будет ни одной проблемы

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что в случае попадания сборной Украины на чемпионат мира 2018 года у украинской команды не будет никаких проблем в России, где пройдёт турнир.
«Им надо ещё отобраться. У них подгруппа очень сложная. Мы им желаем удачи. Могу сказать, если сборная Украины отберётся, в России у них никаких проблем не будет, ни одной проблемы», — сообщил Мутко журналистам, отвечая на вопрос о возможном бойкоте чемпионата Киевом.
После шести матчей отборочного турнира сборная Украины занимает четвёртое место в группе, имея в активе 11 очков. Столько же очков у Турции, по 13 очков у Хорватии и Исландии.