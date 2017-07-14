Бразильский тренер «Тосно»: цель команды — попасть в Лигу Европы через сезон

Бразильский тренер «Тосно» по физподготовке Мишель Хуфф рассказал о строящемся учебном центре, а также о задачах, которые стоят перед командой в дебютном сезоне РФПЛ. Первый матч в российской Премьер-Лиге «Тосно» проведёт 15 июля против «Уфы».
«Клуб строит собственный учебный центр, который должен быть готов в сентябре. Задача – остаться в Премьер-Лиге, а самая большая цель – попытаться завоевать право играть в Лиге Европы через сезон», — цитирует Хуффа ESPN.com.br.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тосно» — «Уфа». Начало — в 17:30 мск.
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