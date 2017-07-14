Шалимов: «Краснодар» не называют в числе фаворитов РФПЛ? Нас это не тревожит

Главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова на пресс-конференции, посвящённой началу сезона, спросили, не расстраивает ли его то, что в СМИ активно обсуждается, кто из тренеров станет чемпионом РФПЛ в сезоне-2017/18, но он не называется в числе фаворитов.
«Нас это особо не тревожит. Наверное, надо называть не тренеров, а клубы. И больше смотреть на подбор игроков и команды. Из года в год команда Бердыева является фаворитом, где бы он ни был. И называются три команды, которые в прошлом году заняли первые три места. Это нормально. Мы в прошлом году были четвёртыми. Мы усилились, хорошо провели сборы и идём от игры к игре», — сказал Шалимов.