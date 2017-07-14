Бутенко: ошибки арбитров ничто против тех ошибок, которые допускают игроки

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко высказал мнение о готовности арбитров к стартующему сезону, а также о разговорах по поводу предвзятости судей.
«Я не могу сказать, что у меня полнейший оптимизм по поводу готовности арбитров к сезону. Но департаментом судейства и инспектирования проведена определённая точечная работа. Период был не очень длинный, поэтому всё было сжато. Тем не менее проведены хорошие сборы, особенно в Ижевске, где мы увидели много арбитров, определили их потенциал. Был хороший сбор в Химках, где присутствовали арбитры и ассистенты из Премьер-Лиги. То, что было нужно провести, департамент провёл на хорошем уровне.
Арбитры будут допускать ошибки, но эти ошибки или носят случайный характер, или есть определённые причины. Это только человеческий фактор. И сегодня, на мой взгляд, нет такого предвзятого отношения, на что некоторые пытаются намекать. Например, в своих передачах это делает Карпин, который старается преподнести арбитров как самое настоящее зло в нашем футболе. Я официально говорю, что это абсолютно не так. Пусть даже арбитры и допускают судьбоносные ошибки, но это ничто против тех ошибок, которые допускают сами игроки, не забивая удивительные голы. Вот, допустим, Смольников не забил с Мексикой — ничего с ним не делают, как и с другими игроками, которые не забивают с 11-метровой отметки.
Сегодня работа руководителя судейского корпуса направлена на минимизацию этих ошибочных процессов в корпусе. Мы разве хотим, чтобы судьи так же ошибались? Конечно, не хотим. Будем надеяться, что в этом сезоне арбитры будут допускать наименьшее количество ошибок. И я в этом уверен", — заявил Бутенко в эфире программы «Свисток».