Новый футбольный сезон в России начался с драки. Фото «Спартак» – «Локомотив»

14 июля на стадионе «Локомотив» в Москве чемпион России сезона-2016/17 «Спартак» сыграет в матче за Суперкубок с обладателем кубка страны «Локомотивом». По сообщениям корреспондента Григория Телингатера, у касс перед стадионом произошла драка «стенка на стенку» – спартаковские болельщики против локомотивских. Полиция уже разняла драчунов.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии перед матчем «Спартак» – «Локомотив», подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Мысякиным и Денисом Тыриным.
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