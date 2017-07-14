Болельщики «Спартака» и «Локомотива» подрались перед матчем за Суперкубок России

В преддверии матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» случилась драка с участием болельщиков команд, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телигатер.
Драка произошла у касс стадиона «Локомотив», на котором пройдёт встреча. Остановили стычку болельщиков стражи правопорядка.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Локомотив». Начало встречи — в 21:30 мск.
Внимание! В ролике содержатся ненормативная лексика и сцены насилия.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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