Прядкин: «Зенит» — главный кандидат на чемпионство в новом сезоне

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился ожиданиями от стартующего в РФПЛ сезона. По его мнению, главным претендентом на чемпионство будет «Зенит».
«Нынешний сезон РФПЛ обещает быть немного интереснее прошлого. Ожидается жаркая борьба между «Зенитом» и «Спартаком». Питерцы вышли из летаргии благодаря изменениям в руководстве: приходу двух спортивных директоров топ-уровня, а также тренера мирового уровня — Манчини. Одной из его заслуг является умение заставить руководство щедро комплектовать команду.
«Зенит» — главный кандидат на чемпионство, потому что усилился игроками сборной России и суперигроком для РФПЛ — Паредесом. До сих пор не понимаю, как «Рома» могла продать его за такие скромные деньги», — сказал Трабукки в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.