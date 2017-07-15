Неймар: никогда не думал о переходе в клуб АПЛ

Нападающий «Барселоны» Неймар рассказал о своём отношении к АПЛ, признавшись, что никогда не думал о переходе в английский клуб.
«Честно говоря, никогда не думал о том, чтобы жить в Англии. Я слежу за матчами АПЛ, но немного, поскольку не очень люблю смотреть футбол помногу.
Я люблю своих соотечественников Коутиньо и Габриэла Жезуса, наблюдаю за их игрой, но никогда не планировал переезжать вместе с ними в Англию.
Мне доводилось играть на некоторых стадионах здесь. Почти все матчи с топ-клубами и сложно выбрать один, который мне нравится больше всего.
Конечно, я спрашивал у друзей как они себя чувствуют и нравится ли им в Англии. Они отвечали мне, но никогда не просили перейти в АПЛ. Впрочем, самим им здесь нравится.
Смог бы Месси справиться с холодным вечером вторника в Стоке? Он бы пил чай и отдыхал после матча. Я делал бы точно так же», — цитирует бразильца The Sun.