Миланов: на выезде с «Анжи» всегда непросто, но ЦСКА хочет начать сезон с победы

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча первого тура РФПЛ с «Анжи» (15 июля).
«Наконец-то закончились сборы, и начинается сезон! Мы хорошо поработали в Австрии и готовы к старту чемпионата. Надеемся начать с победы в Махачкале, хотя играть на выезде с „Анжи“ всегда непросто», — цитирует Миланова пресс-служба ЦСКА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РФПЛ «Анжи» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.