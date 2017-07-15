Сильвестр: проблема Марсьяля в том, что иногда он просто выключается из игры

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр поделился мнением о положении нападающего манкунианцев Антони Марсьяля.
«У Марсьяля есть очевидный потенциал. Его второй сезон в „МЮ“ получился посредственным, но нестабильность и синдром второго года — вполне нормальные вещи для молодого игрока. Мне бы очень хотелось, чтобы он вернулся к своей лучшей игре, много улыбался и усердно работал на тренировках.
Но проблема в том, что иногда он просто выключается из игры. Если это происходит регулярно, то не стоит постоянно ждать от тренера ещё одного шанса. Думаю, Антони уже знает об этой проблеме и постарается её решить", — цитирует Сильвестра Sky Sports.