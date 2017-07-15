Бонуччи выкупил страницу Gazzetta dello Sport, чтобы попрощаться с «Ювентусом»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, который близок к переходу в «Милан», выкупил одну страницу Gazzetta dello Sport, чтобы попрощаться с туринским клубом.
«Семь сезонов остались позади. Семь сезонов побед, достигнутых благодаря исключительной связи и атмосфере внутри команды. Шесть скудетто. Естественно, остаётся большое сожаление в связи с тем, что клуб так и не выиграл Лигу чемпионов, но гордость от достигнутых успехов и возможности быть частью большой семьи сильнее разочарования.
Я всегда отдавал все свои силы. Оглядываясь назад, я вижу, что стал частью прекрасной истории и многое испытал вместе с Клубом, моими товарищами по команде и фанатами. Спасибо за всё, „Юве“, — говорится в заявлении Бонуччи.
Итальянские СМИ информируют, что договор будет рассчитан на пять лет, а зарплата Бонуччи составит € 6,5 млн в год.